لجنة الدفاع في مجلس الدوما ترجح أن لا تقوم أمريكا بهجوم صاروخي على سوريا

جهينة نيوز:

رجح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير شامانوف، أن لا تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم صاروخي على الأراضي السورية.

وقال شامانوف للصحفيين: "الوضع في سوريا ليس بسيطا ولكنه مستقر، هناك اتصالات وهناك درجة معينة من التفاهم، أعتقد أنه سيتم حل الأمور بطرق حضارية ولن تصل الأمور إلى الضربات".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرس، قد أعلنت أمس الأربعاء، أنه لم يتم بعد اتخاذ قرارات نهائية بشأن ضربة محتملة لسوريا ولا تزال بعض الخيارات مطروحة. وكشفت أن الولايات المتحدة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربات ضد القوات الروسية في سوريا خلال الرد العسكري المخطط ضد سوريا.