قائد "جيش الإسلام" الارهابي يخرج من الغوطة بعد تسليم ارهابييه كافة أسلحتهم الثقيلة!

جهينة نيوز

تداولت وسائل إعلام نبأ مغادرة قائد ميليشيا "جيش الإسلام" الارهابي عصام بويضاني مدينة دوما، وتسليم ارهابييه كافة أسلحتهم الثقيلة بموجب اتفاق بين القوات الحكومية والميليشيا بوساطة روسية.

وأفاد "المرصد المعارض" اليوم بأن بويضاني غادر الغوطة الشرقية، امس الأربعاء، وأن مسلحيه سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة.

وأضاف "المرصد" أن معظم قيادات "جيش الإسلام" من الصف الأول، وبينهم عصام بويضاني، غادروا دوما فجر الأربعاء، ووصلوا إلى الشمال السوري مساء، مشيرا إلى أن مسلحي "الفصيل المعارض" سلموا كافة أسلحتهم الثقيلة، وبينها مدرعات ودبابات وراجمات صواريخ، إلى الشرطة العسكرية الروسية امس الأربعاء أيضا.