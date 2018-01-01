سورية تعرب عن مواساتها لعائلات ضحايا تحطم طائرة النقل العسكرية الجزائرية

جهينة نيوز

أعربت سورية عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لعائلات ضحايا تحطم طائرة النقل العسكرية الجزائرية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين.. تعرب الجمهورية العربية السورية عن التأثر البالغ لحادث تحطم طائرة النقل العسكرية الجزائرية بالقرب من مطار بوفاريك والذي أودى بحياة من

كان على متنها.

وأضاف المصدر.. إن سورية إذ تشاطر قيادة وحكومة وشعب الجزائر الشقيقة الحزن والأسى في هذا المصاب الأليم تعرب عن أحر مشاعر العزاء والمواساة لعائلات الضحايا الثكلى والرحمة لأرواحهم الطاهرة.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية اعلنت فى بيان لها أمس ان ضحايا الطائرة التي تحطمت بالقرب من مطار بوفاريك العسكرى بمنطقة بنى مراد في ولاية البليدة جنوب غرب العاصمة الجزائر هم أفراد طاقم الطائرة وعددهم عشرة و247 راكبا معظمهم من عسكريى الجيش الوطنى الشعبى وأفراد عائلاتهم.