نجاة مدرب وطالب بعد سقوط طائرة تدريب روسية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس عن سقوط طائرة من طراز "ياك - 130" في مكان خاو في مقاطعة فورونيج.

وقالت الوزارة إن المدرب والطالب قذفوا بأنفسهم بنجاح من الطائرة وهبطوا وأجروا اتصالا.

وأضافت الوزارة أنه في حوالي الساعة 9:40 صباحا (توقيت موسكو) وخلال رحلة تدريب مجدولة، تحطمت الطائرة "ياك- 130" التابعة لقاعدة الطيران للتدريب في مدرسة كراسنودار للطيران في مدينة بوريسو غليبسك في إقليم فورونيج.

وتابع بيان الوزارة أن كل من المدرب والطالب "قذفوا بأنفسهم بأمان، وهبطوا بشكل مستقل في المطار".

وأكدت الوزارة أنه لا يوجد تهديد لحياة وصحة المدرب والطالب بعد سقوط الطائرة في منطقة مهجورة دون تدمير.