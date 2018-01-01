طفلة روسية تفوز بلقب "ملكة جمال الكون" لعام 2018

الخميس, 12 نيسان 2018 الساعة 12:14 | منوعات, منوعات

طفلة روسية تفوز بلقب

جهينة نيوز

فازت الطفلة، فايلوتا غوليكوفا، من مدينة فلاديفوستوك بعرش "ملكة جمال الكون لليافعين"، والذي يعتبر حدثا سنويا هو الأهم من نوعه في العالم.

وجرى التتويج هذا العام في دولة فيتنام بمشاركة ألف طفلة من 20 دولة حول العالم.

وقالت والدة "الملكة" أن ابنتها بدأت التجهيز للبطولة عام 2015، منذ أن انخرطت في مدرسة تدريب محلية لعروض الأزياء، كما شاركت مسبقا في بطولة "ملكة جمال فلاديفوستوك" لعام 2018.

وفي أول تصريح لها بعد الفوز، قالت "فايلوتا" أنها لن تتوقف حتى تبلغ حلمها يوما من الأيام، في أن تصبح نجمة متألقة في "أسبوع باريس للأزياء"، وفي العمل مع أشهر مصممي "الموضة" حول العالم.

المصدر: RBTH


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