انفجار شاحنة شمال غرب الصين يودي بحياة 7 اشخاص

جهينة نيوز

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون بجروح جراء انفجار شاحنة محملة بمواد متفجرة في مقاطعة شنشي شمال غرب الصين.

ونقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا" عن حكومة محافظة تشنآن المحلية قولها إن "الانفجار وقع الليلة الماضية بالقرب من قرية بوساديان حيث كانت الشاحنة محملة ب 28ر5 أطنان من المواد المتفجرة لتنقلها إلى مستودع بالقرب من القرية إلا أنها انفجرت خلال وقوفها خارجه".

واضافت ان المستودع يتبع لشركة هواتونغ المحدودة للكيماويات والعاملة في مجالات تشمل بناء المناجم وعمليات التفجير وان الضحايا السبع هم طاقم قيادة الشاحنة وعمال في المستودع وحراس أمن .

وكانت حصيلة سابقة اشارت امس الى اصابة 13 شخصا في الانفجار .