بغداد: حريصون على عدم انعكاس التصعيد في سوريا على العراق

جهينة نيوز

أعلن العراق أول موقف رسمي له من التصعيد الغربي ضد سوريا والتهديد بشن ضربات ضدها.

وأكد سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حرص العراق على أن لا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه.

وقال إن "العراق حريص على أن لا ينعكس أي تصعيد في سوريا عليه"، مشيراً إلى أن "الصراع في سوريا يجب أن لا يسمح ببقاء أو انتشار "داعش" لمناطق أخرى" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وأضاف، أن "القوات العراقية متواجدة على الحدود العراقية السورية، واتخذنا الاستعداد قرب الحدود بشأن تواجد "داعش" في المناطق القريبة من الحدود العراقية، وسنتصدى لأي عمل عدائي".

واكد الحديثي "استعداد العراق لمواجهة أي خطر يهدده".