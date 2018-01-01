منظمة حظر الكيميائي تسلم بريطانيا تقريرها حول قضية "سكريبال"!

جهينة نيوز

أكملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقها في قضية تسميم الجاسوس البريطاني السابق سيرغي سكريبال وسلمت نتائجه للندن، حسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الخارجية البريطانية، أن الوزارة طلبت من "حظر الكيميائي" تعميم نص التقرير على دول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما فيها روسيا، ونشر الاستنتاجات الرئيسية حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها ظهر اليوم الخميس.

وتسلمت بريطانيا نتائج التحقيق قبل الآخرين باعتبارها الدولة التي طلبت إجراء التحقيق في قضية تسميم سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في 4 مارس اذار الماضي.

وحذرت موسكو في وقت سابق من أنها لن تقبل نتائج التحقيق في قضية سكريبال في حال عدم مشاركة الخبراء الروس فيه.

واتهمت لندن السلطات الروسية بالضلوع في هذه الجريمة، فيما رفضت موسكو هذه الاتهامات بشكل قاطع، وأكدت أن بريطانيا نفسها لها المصلحة في تدبير الهجوم على سكريبال.