اصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الغازات المسيلة للدموع في جنين

جهينة نيوز

اصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم بلدتين في جنين واطلاقها الغازات المسيلة للدموع.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا بان قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قباطية وفقوعة في محافظة جنين واطلقت الغازات السامة تجاه المواطنين ما ادى لاصابة عدد منهم بحالات اختناق فيما اعتقلت 6 شبان بعد

مداهمة منازل ذويهم.

واعتقلت قوات الاحتلال /10/ فلسطينيين اخرين خلال اقتحامها ومداهمتها لمخيم الفارعة جنوب طوباس وبلدة عزون شرق قلقيلية.

وفي غزة توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف على طول السياج الامني.

وفي ذات السياق أطلقت بحرية الاحتلال النار على زوارق الصيادين بغزة وشمال القطاع.

وكان فلسطينى استشهد وأصيب اخرون فجر اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلى شرق مدينة غزة.