تايمز البريطانية: بريطانيا تخطط لضرب سوريا من قبرص

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة Times، أنه في حال قررت بريطانيا الانخراط في عملية عسكرية ضد دمشق، فإن مقاتلاتها ستنطلق من قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص لشن ضرباتها من هناك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة، قوله إن مقاتلات "التورنادو" البريطانية ستنطلق من قاعدة "أكروتيري" في قبرص للهجوم على سوريا، مضيفا أن "القاذفات على مدرج الإقلاع، ونحن مستعدون".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال دعت الحاجة، سيتم إشراك المدمرة الملكية HMS Duncan في الهجوم.

وكانت صحيفة "ديلي تلغراف" ذكرت أمس الأربعاء أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي أعطت الأوامر للغواصات البريطانية بالتحرك استعدادا لضرب الجيش السوري، في حملة قد تبدأ في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وقالت الصحيفة إن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت بلادها ستنضم إلى أي ضربات مع الولايات المتحدة وفرنسا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في سوريا، لكنها تريد أن تكون قادرة على التحرك بسرعة.

وفي 9 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمال تدخل عسكري ضد سوريا ردا على افتراض استخدام الجيش السوري قبل يومين من ذلك، سلاحا كيميائيا في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأدى إلى مقتل 40 شخصا حسب مزاعم واشنطن.

واعتبرت الخارجية الروسية أن التقارير الإعلامية المفبركة حول الهجوم الكيميائي المزعوم، تأتي تبريرا لضرب سوريا، فيما أكد العسكريون الروس أنهم لم يكشفوا عن أي آثار لاستخدام المواد السامة في مكان الهجوم المفترض.

وعجز مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عن تنسيق قرار مشترك إزاء ما يشاع حول دوما، حيث لم تمرر ثلاثة مشاريع قرارات خاصة بالتحقيق في الحادث، أحدها أمريكي والاثنان روسيان، بسبب خلافات بين موسكو ودول الغرب على سبل معالجة هذه المسألة.

المصدر: وكالات