نيبينزيا: أتمنى لو علاقة روسيا بأمريكا كعلاقتي بنيكي هيلي

الخميس, 12 نيسان 2018 الساعة 11:14 | سياسة, عالمي

نيبينزيا: أتمنى لو علاقة روسيا بأمريكا كعلاقتي بنيكي هيلي

جهينة نيوز

قال الممثل الدائم للإتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة في تعليقه على صورة له و هو يقبل نيكي هيلي ممثلة الولايات المتحدة في الامم المتحدة إن العلاقات مع الدبلوماسيين الأمريكيين طبيعية.

و في لقاء له مع قناة روسيا-1 قال نيبينزيا إن العلاقات نع نظرئه الأمريكيين طبيعيه, و عندما يلتقي مع نيكي هيلي يقبلها.

و قال نيبينزيا لا أشعر أن موقف المواطنين الامريكيين قد تغير تجاه روسيا, و أنا أتواصل مع زملائي في غالب الاحيان و لدينا علاقات انسانية طبيعية جداً.

و أوضح أنه عندما يلتقي مع هيلي فإنه يقبلها و العلاقة معها جيدة و تمنى نيبينزيا أن تكون علاقة روسيا بأمريكا مثل علاقته بنيكي هيلي.


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