الأقمار الصناعية تسجل خروج السفن الروسية من قاعدة طرطوس!

جهينة نيوز

يتضح من خلال بيانات صور الأقمار الصناعية، التي نشرتها "Image Satellite Internacional" أن السفن الحربية الروسية غادرت ميناء طرطوس في سوريا.

وتظهر في إحدى الصور 7 سفن ترسو في الميناء، قاربين لمكافحة التخريب من طراز "غراتشونوك" وغواصتين تعملان على الديزل، بينما تبين صورة أخرى، التقطت يوم امس الاربعاء 11 نيسان/ أبريل، أن معظم السفن لم تعد موجودة في نفس المكان. ولم يتبق سوى غواصة واحدة.

وكتب تعليق على الصور أن "السفن المفقودة حاليا تتواجد في البحر بسبب الضربات المحتملة مستقبلا. وبقيت غواصة واحدة من طراز "كيلو".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد باتخاذ قرار بشأن الإجراءات في سوريا بعد التقارير حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما ولم يستبعد الإجراءات العسكرية. وأكد ترامب، يوم الأربعاء امس أنه سيضرب سوريا في القريب العاجل.