بايرن ميونيخ الى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا

الخميس, 12 نيسان 2018 الساعة 10:11 | رياضة, كرة القدم

بايرن ميونيخ الى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا

جهينة نيوز

تأهل بايرن ميونيخ للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم أمس بعد تعادله بدون أهداف مع ضيفه إشبيلية في إياب دور الثمانية ليفوز بنتيجة 2/1 في مجموع المباراتين ويبقي على آماله في الفوز بالثلاثية هذا الموسم.

وكان عام 2013 آخر مرة حقق فيها بايرن ميونيخ الثلاثية تحت قيادة المدرب الحالي يوب هاينكس.

أما إشبيلية فقد أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد خواكين كوريا في الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب التحام عنيف.

ورغم هذه النتيجة نجح إشبيلية الذي صعد لدور الثمانية في كأس أوروبا لأول مرة منذ ظهوره السابق الوحيد في هذه المرحلة قبل 60 عاما في وضع حد لسجل هاينكس القياسي بالفوز في 12 مباراة متتالية بالمسابقة.


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