أردوغان وترامب بحثاً هاتفياً التطورات الأخيرة في سوريا

جهينة نيوز

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في سوريا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان وترامب أجريا اتصالا هاتفيا مساء امس الأربعاء، لافتا إلى أن الرئيسين تبادلا الآراء حول التطورات الأخيرة في سوريا.

وفي وقت سابق امس أكدت الولايات المتحدة أنها لم تتخذ بعد قرارا نهائيا حول توجيه ضربة إلى سوريا على خلفية مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول إمكانية توجيه الولايات المتحدة ضربات إلى مواقع للجيش السوري أو القوات الروسية في البلاد: "لدينا خيارات عدة وجميعها على الطاولة، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد".

ولفتت ساندرز كذلك إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتوفر لديه خيارات أخرى فضلا عن توجيه ضربة صاروخية على سوريا.

ووجه الرئيس الأمريكي إنذارا إلى روسيا بتوجيه ضربة صاروخية إلى سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لذلك.

وذكر ترامب في تغريدة نشرت على حسابه الرسمي: "تتوعد روسيا بإسقاط أي صواريخ سنطلقها على سوريا.. يا روسيا، استعدي لأنها قادمة، وهي جميلة وجديدة وذكية!".