الامارات تشن هجوماً على قطر وتركيا وإيران!

جهينة نيوز

قال أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية إن العالم العربي بحاجة إلى تحديث النظام العربي ومواجهة التحديات.

وأضاف قرقاش خلال المؤتمر السادس عشر لمؤسسة "الفكر العربي" في إمارة دبي، أن العالم العربي عليه أن يواجه تحديات "الخطر الإيراني والمحور القطري التركي ومعهم الإخوان المسلمين"، حسب جريدة الرياض السعودية.

وتابع قرقاش أن هناك 3 محاور في العالم العربي تتصارع حول مساعي الاستقرار وعدم الاستقرار، وهي المحور الإيراني "وبعده توسعي ونفسه طائفي ويلعب دورا رئيسيا في الملفات العربية، ويستغل الطائفية لتعزيز نفوذه في المنطقة، أما المحور الثاني فهو تركي بدعم من االإخوان وقطر بخطاب ديني، والثالث "نحن في الإمارات اخترنا أن نكون ضمن محور عربي وسطي أركانه في السعودية ومصر".

وأشار قرقاش إلى الحاجة لحماية وتحديث النظام العربي "وهي ليست دعوة للوراء لكن هناك حاجة للمصداقية والفاعلية في النظام العربي، لأن ضعفه أدى لجعله مشاعا لإيران وغيرها".

وأكد وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية أن التحديث والتجديد الذي تشهده السعودية اليوم يستحق دعما كبيرا من الجميع.

معتبرا أن المنطقة العربية لديها خيارات مثل السعودية ومصر والعراق "الخيارات التى أمامنا ليست إيرانية أو تركية فقط".