منح القروض التشغيلية تحت مجهر المالية

جهينة نيوز

علمت صحيفة الثورة من مصادر خاصة ان اجتماعا عقد يوم امس الاربعاء في وزارة المالية ضم مدراء المصارف العامة تم خلاله مناقشة آليات منح القروض التشغيلية التي سبق وان وافقت الحكومة على منحها للمنشآت والمعامل المتضررة جراء التدمير الممنهج من قبل المجموعات الارهابية المسلحة وتحديدا في منطقة الغوطة الشرقية.‏

وذكرت المصادر انه تم خلال الاجتماع وضع تصور اولي لضوابط منح تلك القروض ومعاييرها حسب كل مصرف وخصوصية كل منشأة ونسب الفوائد.‏

وأشارت المصادر ان الهدف الاساسي من منح القروض اعادة العملية الانتاجية لتلك المنشآت مما ينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد المحلي مبينة ان اجتماعا اخر سيعقد اليوم لوضع التصور النهائي لعمليات منح تلك القروض.‏