الخطوط الجوية الكويتية توقف رحلاتها إلى بيروت

جهينة نيوز

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، مساء امس الأربعاء، عن إيقاف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

وأرجعت الشركة عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر" الأسباب إلى "تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بلبنان".

وأشارت إلى أن القرار يأتي من منطلق حفاظ الشركة على سلامة الركاب والتزاماً من الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة.

ووفقا لـ"رويترز"، دعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، امس الأربعاء، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال الاعتداء بغارات جوية على سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وتوعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها.

وزعمت صحيفة "ديلي تلغراف" أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعطت أوامرها للغواصات البريطانية بالتحرك استعدادا لشن هجمات ضد الجيش السوري قد تبدأ في وقت مبكر من مساء الخميس.