ارتفاع سعر النفط لأعلى مستوى له منذ 2014 على وقع الضربة المتوقعة لسوريا

جهينة نيوز:

ارتفع سعر برميل النفط الأربعاء الى أعلى مستوى له منذ كانون الأول 2014 مدفوعا بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط حيث تهدد الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية الى سورية وحيث أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن صاروخا باليستيا على السعودية ، بحسب وكالة فرانس برس .

وفي لندن أغلق سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران على 72,06 دولارا مرتفعا بمقدار 1,02 دولار بالمقارنة مع السعر الذي اغلق عليه الثلاثاء.

وفي نيويورك ارتفع سعر الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم أيار 1,31 دولار ليغلق على 66,82 دولارا.