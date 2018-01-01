أبراج يوم الخميس 2018/4/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٢/ ٤: حركة وتطور وذكي ومتكبر ومتملك عنده مواظبة على الانتاج، متزن داخليا يستمده من حدسه، قراراته يخدم فيها محيطه عائليا وعمليا، يزن الامور بالعدل يحترم احاسيسه وحدوده، سنة للاستحقاقات والجهود والبراهين، للبعض يحتاج لتوثيق الوفاء، احتمال وجود مشاكل قانونية او ادارية يكون فيها تباطؤ وتأخير، غليك بالصبر وتجنب الكسل، وللبعض انفتاح وحركة وسفر وانتقال جغرافي وعلاقاتمع عالم خارجي، آمال جديدة وعرض عمل لا تتسرع

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهار متعب لا تسمح لمشاعر الغضب ان تجرك إلى لمشكلة او فشل، يوم مشحون بطاقة سلبية حاول أن تتحفظ وتعبر عن هذا النهار بسلام، حاول إنهاء أعمالك، استرح وانتبه لصحتك لا تعمل خلاف يوم معاكس بالعموم، انتبه لعملك وخذ بحدسك احتمال ان يحالفك الحظ، خيبة امل ونميمة وفقدان اغراض لذا انتبه من الاجواء فقد يكون فيها قيود وازمات ونميمة ومعاتبة ونسيان

الثور: يوم إيجابي استغله مع الاصدقاء بدعوة او حفلة، تابع اعمالك لقاءاتك نجاحاتك، تاثيرات نهارك قوية وفعالة تطال كل جوانب حياتك، يسمح لك بالتقرب من الاصدقاء والاحبة حتى تعزز روابط معهم، على الرغم من تنوع نهارك واجبات وضغوطات، تفرح لتسوية او تطلب امنية وتتحقق، تحرز ارباح محتملة وتحاط بالاصدقاء والاحبة لانك ستمارس جاذببة

الجوزاء: مشغول وتتعرض لاتهام او انتقاد ضدك بسبب مزاجيتك وتسبب النفور والتوتر، انت طيب القلب بامكانك التراجع عن قرار حتى تمتد يد العون او الحظ للتضامن مع قضيتك، تتفادى التقصير وتلتزم بالمواعيد، لا تتدخل بشؤون الاخرين بسبب وجود احباطات لا تخدم مصالحك، فرصة للتوصل الى فرصة عمل جديدة للباحثين عن عمل وللبعض زيارة طبيب، يوم استثنائي على صعيد المسؤوليات والهموم لا تيأس وكن حذر

السرطان: تحتفل بجديد وتكون متفهما، احذر من الاشكاليات والعداوات، امور قانونية وادارية وتكون دقيق بسب النشاطات والرحلات واللقاءات، تسمع خبر وتفرح لتسوية وتقومةبتمارين يومية حتى تنشط الذاكرة، فرصة عن طريق سفر

الاسد: يحصل تضامن مع قضيتك وتناقش امور مالية، تستعيد سيطرتك على الامور وتتوصل لحلول مدهشة، مشاكلك السابقة مهنية او مالية او اجتماعية، عقد جديد او مفاوضة وثقة بالنفس عالية تنصرك في بعض القضايا ويعترف الاخرون بمهارتك، امور مالية او مرافقة مريض او تهتم بصحتك

العذراء: تهوا الجدال والنقاشات العقيمة وانت اليوم امام مرحلة فيها الكثير من التساؤلات، قد تشكو من غياب الأحبة او تشعر بجفاف بعلاقاتك مع الشريك العاطفي تحتاج لدعم طرف آخر ووقوفه على تصرفاتك، لا تخالف القوانين لا تتمرد ولا تدافع عن نفسك لذلك انتبه وللبعض شراكة عمل، انتبه على جميع الأصعدة لأن بالانسجام وللبعض عقد او توقيع عقد، يحلو لك التغيير والقيام بخطوة صادمة، تحب المجابهة رغم التنبيه

الميزان: حاذر من نهار عاصف، انتبه لامنك ولسلامتك لا تجازف باي مجال علمي، العمل عليك مبادرات كن حريص على انجاز خطواتك، اختر ان تكون بمكان ثابت، بامكانك انهاء مشاريعك، نهار قصير بالنسبة لك لا يسمح باللهو، نظم كي لا تتداخل مواعيدك، نهار مزعج انتبه لصحتك، الحدث والظرف والمساعدة مهمين لك، زوار باخر لحظة حاول الاجتماع بالفريق والاصدقاء حتى تبدا رحلة عمل جديدة

العقرب: حيوية كبيرة تقتحم كل الساحات وتصادف يوم مميز يزودك بالطاقة وتجديد نشاطك والقيام بالمساعي المطلوبة بغية تحسين اوضاعك المادية والمهنية، فرصة مصالحة لا توجه الاتهام لأحد، زيارة وتسوق وللبعض خبر يخص اولاد واهتمام بديكور البيت او الشكل الشخصي

القوس: تلتقي بمن ينير الدرب امامك حتى لو كنت تنصرف عن تصرفات الاولاد او العائلة، تجنب النقاش الحاد فقد يسبب اجواء ملبدة والتوتر، باشر بمشروعك الشخصي والمهني او عاشر اشخاص جدد لانك ضمن العائلة، احتمال ظهور مشاكل صحية وتجنب الطباع المتقلبة، وانتبه التوقيع على وثائق مهمة

الجدي: تمارس هواية وتلتقي بالحبيب، للبعض مفاجاة سارة من اخوة وجيران تدفى قلبك وتغمرك بالرومنسية ونشاطاتك اليومية، حركة لقاءات مقابلات ومقابلة ناجحة

الدلو: لا تؤجل ولا تماطل، تحقق انجاز مهم على صعيد امور مالية وخاصة في الاقساط المترتبة عليك، تناقش امورك وتخضع لشروط لست مقتنعا فيها، لا تتورط بجدال ونقاش، ضغط ومتاعب بسبب المريخ بالجدي، تشعر بالارهاق لان الفترة غير نافعة للامور المالية، فرصة مالية في الطريق هدايا مكاسب او فرصة استغل اليوم

الحوت: القمر ببرجك مناسب لتأخذ خطوة جريئة وتقوم بمهمة وتقطف ثمار جهود سابقة، تسمع خبر سعيد عزز موقعك على مختلف الاصعدة وابحث عن حليف جديد تتحقق مشاريعك من خلاله، جهودك تثبت فيها مواقعك استياء من بطء حركة سابقة ونمط تتحد الافضل وتتصدى لمن يحاول عرقلتك، تحقق امنياتك، موافقة على اي خبر نهارك سريع وتتولى مهمة جديدة