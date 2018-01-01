مستنسخ النعجة دوللي يطالب بأن يكون حقل تجارب

جهينة نيوز:

أعلن الباحث البريطاني الذي قاد التجارب التي أفضت إلى استنساخ النعجة دوللي، دعمه لأبحاث جديدة لعلاج مرض الباركنسون (الشلل الرعاش)، مؤكدا أنه لا يمانع أن يكون حقل تجارب وذلك بعد أنجرى تشخيص إصابته بالمرض قبل 4 شهور، لكن الإعلان تأخر حتى يوم 11 نيسان، الذي يوافق اليوم العالمي لمرض الباركنسون، وفق صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال الباحث أن خبراء في جامعتي إندنبرة وداندي في بريطانيا يختبرون جيلا جديدا من العلاجات التي تهدف إلى إبطاء تفاقم مرض باركنسون. وأضاف أنه سيكون سعيدا إذ أضحى حقل تجارب أو متبرع بالأنسجة من أجل اختبار العلاجات الجديدة، مشيرا إلى أنه عانى كثيرا في البداية من تقبل فكرة المرض قبل أن يتعايش معها.

وستبدأ التجارب الجديدة في اليابان هذا الصيف، وستتمحور حول حقن الخلايا الجذعية في رؤوس مصابين بالمرض في محاولة لإحلالها مكان الأعصاب التالفة.

وقلبت تجارب ويلموت في الاستنساخ التفكير العلمي رأسا على عقب، إذ أثبتت أن الخلايا الجذعية البالغة التي يمكن أخذها من أي جزء في الجسم يمكن أن تكون بديلا عن البويضة المخصبة، ومهدت هذه التجارب أمام علماء آخرين لاستخدام الخلايا البالغة المستنسخة في إصلاح الأنسجة المعتلة.

يذكرأن استنساخ دوللي أحيت الآمال بعلاج أمراض منها داء باركنسون، لكن يبدو أن الأمر بحاجة إلى تجارب جديدة.