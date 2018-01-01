البرغوت غاضب ويتهدد رفاقه

جهينة نيوز:
خرج نجم فريق برشلونة غاضبا من أرض الملعب بعد خسارة فريقه أمام فريق روما الايطالي الذي تمكن من أطاحة فريق برشلونة من دور ربع النهائي لدوري الابطال بعد ان فاز على ارضه وامام جمهوره بثلاثية نظيفة،
وبحسب التقارير الصحفية الانكليزية فان البرغوت الأرجنتيني شن هجمة غضب كبيرة على اومتيتي بسبب عدم تركيزه في اللقاء وغيابه كليا عن المباراة والتفكير والانشغال بالرحيل إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل.
وتفيد التقارير الى ان ميسي ايضا شعر بغضب كبير من اللاعب الاسباني الظهير الايسر خوردي البا الذي كان بعيد كل البعد عن مستواه وظهر بصورة متواضعة في اللقاء