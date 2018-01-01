البرغوت غاضب ويتهدد رفاقه

جهينة نيوز:

خرج نجم فريق برشلونة غاضبا من أرض الملعب بعد خسارة فريقه أمام فريق روما الايطالي الذي تمكن من أطاحة فريق برشلونة من دور ​ربع النهائي ​ لدوري الابطال بعد ان فاز على ارضه وامام جمهوره بثلاثية نظيفة،

وبحسب التقارير الصحفية الانكليزية فان البرغوت الأرجنتيني شن هجمة غضب كبيرة على ​اومتيتي​ بسبب عدم تركيزه في اللقاء وغيابه كليا عن المباراة والتفكير والانشغال بالرحيل إلى ​مانشستر​ يونايتد في الصيف المقبل.

وتفيد التقارير الى ان ميسي ايضا شعر بغضب كبير من اللاعب الاسباني الظهير الايسر ​خوردي البا ​ الذي كان بعيد كل البعد عن مستواه وظهر بصورة متواضعة في اللقاء