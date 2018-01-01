برنامج مكافآت من فيسبوك

الأربعاء, 11 نيسان 2018 الساعة 23:55 | تكنولوجيا, إنترنت

برنامج مكافآت من فيسبوك

جهينة نيوز:

قالت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء إنها ستطلق برنامج مكافآت لرصد ”إساءة استخدام البيانات“ بهدف مكافأة من يبلغون عن أي إساءة لاستخدام البيانات من قبل مطوري التطبيقات. جاء الإعلان قبل جلسات استماع في الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء يمثل فيها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج لتوضيح كيف تمكنت شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية من الحصول على بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك بشكل غير ملائم.

وسيمنح البرنامج مكافآت للأفراد الذين يقدمون أدلة تثبت وجود تطبيق على منصة فيسبوك يجمع وينقل بيانات المستخدمين إلى طرف ثالث بغرض البيع أو السرقة أو استخدامها في برامج خداعية أو للتأثير السياسي.


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