غزال وخريبين أفضل رياضيان في سورية

جهينة نيوز:

كرمت لجنة الصحفيين الرياضيين اللاعبين مجد الدين غزال وعمر خريبين لاختيارهما أفضل رياضيين في سورية لعام 2017 وفق استفتاء أجرته اللجنة مؤخرا وذلك خلال احتفالية أقيمت في نادي الوحدة بدمشق.

أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أهمية الإنجازات التي حققها اللاعبان والتي من خلالها عززا وجود سورية في المحافل الدولية مشيرا إلى أن التكريم يأتي ضمن انشطة لجنة الصحفيين الرياضيين السنوية وتقديرا لإنجازات الرياضيين وتحفيزهم على مواصلة التدريبات لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ولفت رئيس لجنة الصحفيين الرياضيين إياد ناصر إلى أن الاستفتاء جرى بمشاركة 66 إعلاميا رياضيا من مختلف وسائل الإعلام المحلية موضحا أن اللاعبين المكرمين يحملان العديد من الإنجازات المهمة فاللاعب عمر خريبين هو أفضل لاعب في آسيا بينما حاز مجد الدين غزال برونزية مسابقة الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في بريطانيا العام الماضي