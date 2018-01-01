الكونغرس لن يصوت على توجيه ضربه عسكرية الى سورية

الأربعاء, 11 نيسان 2018 الساعة 23:47 | سياسة, عالمي

الكونغرس لن يصوت على توجيه ضربه عسكرية الى سورية

جهينة نيوز

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الكونغرس لا يخطط للتصويت على توجيه ضربات ضد سوريا ، لأنه ، وفقا لأعضاء البرلمان ، يملك دونالد ترامب وإدارته السلطة الكافية لاتخاذ هذا القرار. .

و قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن السناتور بوب كوركر: "أعتقد أنهم سيكون لديهم السلطة الكافية لتنفيذ الضربات" بشكل محدود في اشارة لادارة ترامب.

كما أيدت عضو الكونغرس جوان شاين زميلها ، قائلة إن "ترامب لديه القدرة على القيام بذلك".

في حين قال السيناتور تيم كين: أي عمل عسكري يتخذه ترامب في سوريا دون إذن من الكونغرس ولا يكون دفاعا عن النفس هو غير قانوني.

هذا و كتبت الصحيفة أنه إذا لم يصوت الكونغرس ، فسيكون بمقدور الرئيس الأمريكي تجنب ما يسمى بـ "المعارضة السياسية" التي واجهها باراك أوباما في عام 2013 و يمكنه توجيه ضربه عسكرية لسورية.


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