بوليفيا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث التهديدات الأمريكية بشن عدوان على سورية

جهينة نيوز

أعلن مندوب بوليفيا الدائم لدى الأمم المتحدة ساتشا سيرجيو لورنتي سوليز اليوم إن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التهديدات الأمريكية بشن عدوان على سورية .

ونقلت وكالة رويترز عن سوليز قوله للصحفيين:”نشهد تواصل هذه التهديدات ولذلك نحن قلقون لأن أي عمل أحادي الجانب سيكون انتهاكاً لمبادئء ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف أنه يتوقع عقد الاجتماع المغلق صباح غد.

وكانت دول عدة من بينها روسيا وإيران والصين والسويد أعربت عن معارضتها شن أي عدوان على سورية وشددت على أن هذا الأمر سيشكل انتهاكاً للقانون الدولي