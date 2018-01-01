إرهابيو "جيش الاسلام" يسلمون مئات الأسلحة قبل خروجهم من دوما الى جرابلس

جهينة نيوز:

اعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم، إن مسلحي "جيش الإسلام" سلموا أكثر من 400 قطعة سلاح بينها رشاشات وقاذفات قنابل وقناصات للمركز.

وكانت وكالة الانباء السورية سانا نشرت ظهر اليوم صورا لاسلحة متنوعة سلمها إرهابيو جيش الاسلام قبل خروجهم من دوما الى جرابلس.

وقالت سانا : الأسلحة المتوسطة التي تم تسليمها من قبل إرهابيي “جيش الإسلام” ضمن عملية إخراجهم من دوما إلى مدينة جرابلس شمال البلاد، عبارة عن قناصات متطورة بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى قواذف (ار بي جي) وأسلحة رشاشة، على أن تستكمل غداً عملية تسليم الدفعة الثانية من الأسلحة المتوسطة والسلاح الثقيل.