بوتين يدعو نتنياهو لتجنب خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد أمنها

جهينة نيوز:

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي بينهما، إلى تجنب أي خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد أمنها.

وقال الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء عقب المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، إن بوتين ونتنياهو بحثا "القضية السورية، على خلفية الضربات الأخيرة التي وجهتها القوات الجوية الإسرائيلية على مطار T4 الواقع في محافظة حمص".

وشدد بوتين، حسب بيان الرئاسة الروسية، "على الأهمية المبدئية لاحترام سيادة سوريا، ودعا إلى تجنب أي خطوات قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع في هذه البلاد وتمثل تهديدا لأمنها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية والجيش السوري أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، غارة على مطار "T4" وسط سوريا فجر اليوم.

وجاء في بيان نشرته الوزارة الروسية أنه "يوم الاثنين 9 أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة T4 العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صواريخ جو -أرض، من دون أن تدخلا في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".

بدوره، قال الجيش السوري على لسان مصدر عسكري لوكالة "سانا" الرسمية إن وسائط دفاعه الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على القاعدة.

ولفت المصدر إلى أن الهجوم الإسرائيلي على المطار تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل 4 عناصر من الحرس الثوري جراء الغارات.

ولم يصدر الجانب الإسرائيلي حتى الآن أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي دوره في الهجوم.

المصدر RT