توني بلير يحرض ماي على التدخل في سوريا

جهينة نيوز

صرح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بأن بريطانيا يجب أن تدعم العملية العسكرية المحتملة ضد سورية، ردا على استخدام الكيميائي.

وقال بلير في حديثه لشبكة "BBC" إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يجب أن تكون جاهزة لدعم الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، لأن "عدم تدخلها يعد سياسة تؤدي إلى تداعيات".

وعبر بلير عن اعتقاده في أن العملية البريطانية ضد النظام السوري "محتملة للغاية"، مشيرا إلى أن الحكومة "لن تحتاج إلى موافقة من برلمان البلاد للقيام بغارات جوية ضد نظام الأسد حسب وصفه.".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة جاهزة للرد وتنوي القيام بذلك سريعا، فأظن أنه يجب علينا وعلى فرنسا أيضا دعمها، لأنه من المهم عندما تستخدم الأسلحة الكيميائية بمثل هذه الطريقة، والمجتمع الدولي يقف موقفا ثابتا من ذلك، فيتعين ضمان هذا الموقف".

وتابع: "يظهر مثال العراق أن القرار حول التدخل صعب للغاية، لكن عدم التدخل، كما نراه في سوريا، صعب للغاية أيضا.. وإذا قلت "لا نعمل شيئا"، فتعطي تفويضا مطلقا للنظام لأن يعمل كل ما بوسعه لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالقوة" بحسب تعبيره.