انتقالات محتملة بين تشيلسي وريال مدريد

جهينة نيوز:

بدأ نادي ​تشيلسي​ البحث عن دماء جديدة من اجل تدعيم صفوف الفريق ، واقترح النادي اللندني على نادي ​ريال مدريد الاسباني​ اجراء صفقة تبادلية .

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ، فان تشيلسي يريد الحصول على الدولي الويلزي غاريث بايل (28 عاما)، والإسباني داني ​سيبايوس​21 )عاما) ، مقابل انتقال الدولي البلجيكي ​ايدن هازارد​ الى النادي الملكي .

ولا يزال مصير بايل وسيبايوس مجهولا مع ريال مدريد ، حيث يغيب الاول عن المستطيل الاخضر وتراجع مستواه ، الا ان سيبايوس لم ينل بعد ثقة المدرب ​زيدان​ ، ويجلس على دكة البدلاء بشكل دائم .

وكانت تقارير عدة قد ربطت الدولي البلجيكي بالانتقال الى الميرينغي الصيف المقبل.