انتقالات محتملة بين تشيلسي وريال مدريد

جهينة نيوز:
بدأ نادي تشيلسي البحث عن دماء جديدة من اجل تدعيم صفوف الفريق ، واقترح النادي اللندني على نادي ريال مدريد الاسباني اجراء صفقة تبادلية .
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية ، فان تشيلسي يريد الحصول على الدولي الويلزي غاريث بايل (28 عاما)، والإسباني داني سيبايوس21 )عاما) ، مقابل انتقال الدولي البلجيكي ايدن هازارد الى النادي الملكي .
ولا يزال مصير بايل وسيبايوس مجهولا مع ريال مدريد ، حيث يغيب الاول عن المستطيل الاخضر وتراجع مستواه ، الا ان سيبايوس لم ينل بعد ثقة المدرب زيدان ، ويجلس على دكة البدلاء بشكل دائم .
وكانت تقارير عدة قد ربطت الدولي البلجيكي بالانتقال الى الميرينغي الصيف المقبل.