"اليوروستات" يستبعد بريطانيا من بيانات الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز:

نشر" اليورو ستات" باستبعاد بيانات دول الاتحاد الأوروبي مستبعداً منها المملكة المتحدة المقرر خروجها من الاتحاد نهائياً بحلول آذار القادم طبقاً لإجراءات "البريكست".

وأوضحت وكالة الإحصاءات الأوروبية أنه استجابة لمطالب مستخدمي التقرير تم نشر بيانات مجمعة جديدة تغطي دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 دون المملكة المتحدة بالنسبة للمؤشرات الأكثر طلباً مثل إجمالي عدد السكان ومعدلات نمو الناتج المحلي والبطالة.

وأضافت "اليوروستات" أن هذا التحرك جاء استجابة لمطالب قوية من المؤسسات والأفراد مستخدمي التقارير لعدم تضمين بيانات إنجلترا، وتستمر الوكالة في نشر بيانات المملكة المتحدة وحدها في شكل إحصائي جديد.