زيارة مفاجئة لمسؤول روسي الى طهران لبحث التهديدات الامريكية

جهينة نيوز

بحث المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف خلال زيارة مفاجئة إلى طهران التهديدات الغربية بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا ردا على هجوم كيميائي مزعوم في دوما بالغوطة الشرقية.

وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية بأن لافرنتييف أجرى، أمس الثلاثاء، محادثات معمقة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، ومسؤولين آخرين، مضيفة أن المحادثات تناولت "تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا" في سوريا.

كما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي بدأ أمس الثلاثاء زيارة إلى البرازيل، تنديده بالتهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا.

وقال ظريف: "يبدو أن الحكومة الأمريكية تبحث عن ذريعة للتدخل في سوريا".

وأكد أن التهديدات الأمريكية، شأنها شأن الغارة الجوية التي استهدفت مطارا عسكريا في سوريا هذا الاسبوع ونسبتها دمشق وطهران وموسكو إلى اسرائيل، هدفها الحد من المكاسب الميدانية التي أحرزها الجيش السوري مؤخرا

وكانت طهران قد أعلنت في وقت سابق أن الضربة الجوية التي استهدفت فجر الاثنين قاعدة "تيفور" العسكرية السورية الواقعة في ريف حمص، أسفرت عن مقتل 7 عسكريين إيرانيين، متوعدة بأن الهجوم "لن يبقى دون رد".

من جهته هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة عسكرية إلى "النظام السوري"، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في دوما.

ونفت الحكومة السورية وحليفتاها روسيا وإيران مسؤولية سوريا عن أي هجوم كيميائي، في وقت تحاول فيه دمشق استعادة السيطرة على مدينة دوما، آخر معقل للفصائل المسلحة المعارضة في الغوطة الشرقية.

ا ف ب