الجيش اليمني يكشف عن طائرة مسيرة و يدك وزارة الدفاع السعودية في الرياض

جهينة نيوز

كشفت القوات اليمنية عن طائرة مسيرة طراز قاصف-1 و أفاد الإعلام الحربي اليمني عن تنفيذ غارات بالطائرات المسيرة على مطار أبها في عسير و شركة ارامكو في جيزان من قبل وحدة الطائرات المسيرة في الجيش اليمني.

و من مواصفات الطائرة طول البدن:250 سم باع الجناح:300سم مدة التحليق 120 دقيقة مسافة التحليق 150 كلم الحمولة رأس حربي بوزن 30 كلغ و محرك يعمل على البنزين.

و يذكر أن القوات اليمنية تمكنت خلال مطلع هذا العام من توجيه ضربات واسعه للنظام السعودي الذي يدوره إعترف بسقوط 33 قتيل و 12 جريح خلال الأيام العشرة الأولى من نيسان و 55 قتيل و 53 جريح خلال شهر آذار, فضلاً عن عشرات القتلى السودانيين و المرتزقة.

و في ذات السياق شنت القوة الصاروخية اليمنية هجوم صاروخي واسع و إستهدفت وزارة الدفاع السعودية بصاروخ طراز بركان-2اتش و قصف مبنى توزيع شركة آرامكو في نجران بعدة صواريخ باليستية طراز بدر-1 و مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جيزان و أهداف أخرى بصلية من صواريخ بدر-1 الباليستية.