البنتاغون قلق من احتمال حرب مع روسيا

جهينة نيوز

أفادت صحيفة Los Angeles Times الأمريكية بأن البنتاغون قلق من احتمال نشوب حرب بين روسيا والولايات المتحدة في حال تدخل الأخيرة عسكريا في سوريا.

وجاء في مقالة نشرتها الصحيفة في عددها اليوم الأربعاء، أن إقدام الرئيس دونالد ترامب على توجيه ضربة مكثفة إلى سوريا سيعني ازديادا كبيرا لاحتمال اندلاع نزاع مسلح مع روسيا.

مع ذلك فقد أعربت الصحيفة الأمريكية عن قناعتها بأن واشنطن وموسكو لا تريدان مواجهة مفتوحة بينهما وستلجآن إلى "خط اتصال ساخن" بين عسكريي البلدين.

وذكرت Los Angeles Times أن الولايات المتحدة نشرت حوالي ألفي جندي في شمال سوريا، وهو عدد مماثل لعدد العسكريين الروس المتواجدين في سوريا. وأضافت أنه إذا أبلغت واشنطن موسكو بضرباتها مسبقا سيسمح ذلك بتفادي وقوع خسائر بين الجنود الروس. من جانب آخر، أشارت المقالة إلى أن ترامب كان يتحدث عن إجراءات "عقابية" ضد روسيا بسبب الهجوم الكيميائي المفترض في مدينة دوما السورية.

وبحسب الصحيفة فإن البنتاغون يخشى إخبار موسكو حول ضرباته، على اعتبار أن ذلك قد يخفض من فعالية الإجراء المتخذ في حال إخطار موسكو لدمشق