مقاتلات روسية نفذّت مناورات عدوانية ضد فرقاطة فرنسية ومدمرات أمريكية و ارغمتها على الابتعاد

جهينة نيوز

أجبرت مقاتلات روسية من طراز Su-24 و Su-30 الفرقاطة الفرنسية Aquitaine على الابتعاد في عمق البحر الأبيض المتوسط، حسبما نقلت صحيفة France Quest عن ممثلين للبحرية الفرنسية.

ووفقا للصحيفة، وقع الحادث خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وكانت المقاتلات الروسية مزودة بالأسلحة. ووصف ممثلو البحرية الفرنسية مناورات الطائرات الروسية بأنها "عدوانية" وخطيرة

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على هذه المعلومات.

وترافق الفرقاطة الفرنسية Aquitaine المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ كروز (توماهوك). ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن هذه المدمرة والمدمرة الأمريكية الأخرى "يو إس إس بورتر" كانتا متجهتين إلى شواطئ سوريا.

وفيما ذكرت صحيفة "حريت" التركية إن طائرات روسية كانت ترافق وتراقب خط سير المدمرة دونالد كوك على طول طريق تحركها، رفض البنتاغون الكشف عن موقع هذه المدمرة وما إذا كانت قد وقعت فعلا تحت رقابة المقاتلات الروسية التي حلّقت فوقها