جوارديولا يودع دوري ابطال اوروبا بهذه الجمل

جهينة نيوز:

قال بيب جوارديولا بعد هزيمة السيتي أمام ليفربول يوم الثلاثاء ”على مدار 11 شهرا ظهرت أمور جيدة وأخرى سيئة. كنت مع رئيس النادي وشاهدت لغة جسد اللاعبين. لن تجد فريقا يمكنه الحفاظ على إيقاعه والسرعة في هذا العدد من المباريات. هذا شبه مستحيل.

”خسرنا أمام ليفربول ثم يونايتد ثم ليفربول مرة أخرى. يجب أن أحلل ماذا فعلنا في عشرة أشهر واعتقد أنه كان جيدا“.

وقال جوارديولا ”لا يمكننا مقارنة مع فعلناه في الدوري عندما نكون هنا. كنا نأمل في حصد اللقب في مباراتنا الأخيرة (ضد يونايتد) وكنا نحلم بالتأهل لقبل النهائي (في دوري الأبطال). لكن يجب أن نفكر في ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل في الموسم المقبل“.

يذكر أنه اهتزت شباك سيتي متصدر الدوري الانجليزي بثمانية أهداف في المباريات الثلاث وظهر على وجه المدرب الاسباني بعد الهزيمة 2-1 على أرضه في الإياب يوم الثلاثاء وفرط في تقدمه بهدفين أمام جاره يونايتد في قمة مانشستر ليخسر 3-2