العميل السري"007" في الجزء الخامس والعشرين

جهينة نيوز:

أعلن الممثل الإنجليزي دانيال كريج، نجم سلسلة جيمس بوند أنه سيعود إلى دور العميل السري "007" بفيلمه الجديد، وسيكون الفيلم هو الجزء الـ 25 في الامتياز طويل الأمد للسلسلة، والمقرر طرحه في 8 نوفمبر 2019.

وكان آخر أجزاء السلسلة يحمل أسم "Spectre" وحقق 880 مليون دولار عالميًا عام 2015، كما حقق "Skyfall" مليار و100 مليون دولار عالميًا عام 2012، وتولي كريج المهمة من النجم بيرس بروسنان عام 2006 حينما قدم أولي أدوراه بالسلسلة من خلال فيلم "Casino Royale"، ليعود من جديد عام 2008 من خلال "Quantum of Solace