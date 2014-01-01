الحرس الثوري يتوعد “إسرائيل” برد حاسم بعد قصفها مطار "التيفور"!

جهينة نيوز

توعد قائد فيلق “عاشوراء” التابع للحرس الثوري الايراني العميد عابدين خرم، الكيان الصهيوني برد حاسم على عدوانه الاخير على مطار التيفور العسكري في سوريا والذي استشهد خلاله 7 من الايرانيين من المدافعين عن المراقد المقدسة.

وجاء ذلك في تصريح للعميد خرم خلال مراسم تشييع جثمان الشهيد أكبر زوار جنتي أحد المدافعين عن المقدسات الذين استشهدوا خلال الضربة الجوية الصهيونية الاخيرة على مطار “تيفور” العسكري في حمص بسوريا.

وتوعد العميد خرم الصهاينة قائلا، فليعلم العدو الصهيوني بانه سيتم الرد على جريمة اراقة الدماء الطاهرة لسائر الشهداء، في الوقت المناسب وبكل حزم ودقة.

واكد قائد فيلق “عاشوراء” بانه مثلما احبطت احلام الكيان الصهيوني في مشروعه من الفرات الى النيل فقد احبطت احلامه ايضا في ابتلاع العالم الاسلامي لأنه الان محاصر من جبهة فلسطين والشام.

المصدر : فارس نيوز