وفاة المصور السينمائي والف وولسي عن عمر 104 عام

عن عمر يناهز الـ 104 سنوات وبعد مشوار حافل بالإنجازات حيث حصد جائزة الإيمي، توفي المصور السينمائي ​والف وولسي​ في أحد المستشفيات بمدينة وودلاند هيلز بكاليفورنيا.

جمعية المصورين الأميركيين أعلنت خبر وفاة الراحل وولسي في بيان رسمي، بحسب ما ذكر موقع IMDB.

ويعد من أشهر أعمال الراحل الجزء الأول من فيلم "Batman"، وفيلم "The Great Santini" و The New Centurions و The Iceman Cometh، كما تضمنت مسيرة مدير التصوير 22 عملاً ما بين السينمائي والتلفزيوني، وكان له العديد من النجاحات في هوليوود بفترة السبعينيات.