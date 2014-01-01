عاصفة عنيفة تضرب نيوزيلاندا

جهينة نيوز:

ضربت رياح عاتية أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا، تاركة الآلاف بدون كهرباء صباح الأربعاء، فيما حثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم.

واقتلعت رياح بلغت سرعتها 146 كيلومترا في الساعة أشجارا وأسقطت خطوطا للكهرباء أثناء الليل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة تجارية. وذكرت شركة فيكتور لتوزيع الكهرباء أن من المرجح أن تستغرق إعادة التيار الكهربائي أياما.

وحثت شركة طيران نيوزيلندا الوطنية المسافرين على إرجاء الرحلات غير عاجلة، بينما تعطلت الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "تشهد طيران نيوزيلندا تعطلا كبيرا في شبكتها اليوم نتيجة لأحوال الطقس والإغلاق المؤقت لمدرج الطائرات في مطار أوكلاند الليلة الماضية، الأمر الذي دفع عددا من الطائرات إلى التحول إلى مطارات أخرى".