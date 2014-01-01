تراجع أسعار النفط من أعلى مستوى لها منذ 2014

جهينة نيوز:

تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما بلغت يوم أمس أعلى مستوى لها منذ 2014 بسبب تحذيرات من ضربات جوية ضد سوريا خلال 72 ساعة.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.78 دولار للبرميل في الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 26 سنتا أو 0.4 في المئة عن آخر إغلاق لها.

وارتفع خام برنت بأكثر من 3 في المئة، الثلاثاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2014، عند 71.34 دولاراً للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الأربعاء، 65.38 دولارا للبرميل، بانخفاض 13 سنتا أو 0.2 في المئة.

وتدرس الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ضد سوريا على ما يدعون أنه" هجوم بغاز سام على مدينة دوما في الغوطة الشرقية" وفقا لتعبيرهم.