أول رد فعل من واشنطن على مشروع "قناة سلوى" السعودية على حدود قطر

جهينة نيوز:

علقت وزارة الخارجية الأمريكية على مشروع "قناة سلوى"، الذي سيؤدي تنفيذه إلى تحويل قطر إلى جزيرة.

وفي أول رد فعل من واشنطن، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، أن مشروع "قناة سلوى" "يزيد من حدة الصراع"، ودعت إلى التهدئة والحوار لحل الأزمة، وذلك وفقاً لـشبكة "CNN" الإخبارية.

وذكرت نويرت، أنها على علم بالتقارير المنشورة حول مشروع "قناة سلوى" السعودي، واصفة إياه بأنه "أمر لا يفيد النزاع الخليجي برأينا، بل يزيد من حدته". وقالت، في معرض تعليقها على زيارة أمير قطر تميم بن حمد، إلى واشنطن إن "قطر شريك استراتيجي ذو قيمة عالية للولايات المتحدة، وصديق لها أيضا".

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تهدئة النزاع بين الرياض والدوحة، ورأت أن حدة الخطاب بين قطر والسعودية أصبحت "أخف الآن مما كانت عليه في الصيف الماضي". واستدركت نويرت قائلة إن الأوضاع "ليست كما ينبغي، ولكن بالتأكيد أعتقد أننا في موقع أفضل".

يذكر أن السعودية كشفت مؤخراً عن مشروع لشق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، مشيرة إلى أن تكتلا استثماريا من القطاع الخاص سيقوم بتنفيذه.

وأفادت صحيفة "سبق" في هذا الشأن بأن المشروع سيمول بالكامل من قبل جهات استثمارية سعودية وإماراتية، وستكون السيادة فيه كاملة للسعودية، في حين ستتولى شركات مصرية متخصصة بعمليات الحفر المائية القيام في هذا المشروع.

المصدر sputnik