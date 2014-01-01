إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسباً لأي رد إيراني على قصفها مطار التيفور

جهينة نيوز:

رفع الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء حالة التأهب تحسبا لهجمات إيرانية ردا على الغارة الإسرائيلية التي شنتها طائرات حربية إسرائيلية على مطار التيفور العسكري بريف حمص في سوريا.

و توعد الحرس الثوري الإيراني ، الكيان الصهيوني برد حاسم على عدوانه الاخير على مطار "تيفور" العسكري في سوريا والذي استشهد خلاله 7 من المستشارين الايرانيين .

في حين نفت إسرائيل أي دور لها في يقصف المطار، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمن خلال زيارة له الثلاثاء إلى الجولان المحتل: "لا أعرف من كان في سوريا ولا أعرف من هاجم التيفور"

كما أكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بترسيخ أقدامها في سوريا، مهما بلغ الثمن، ولا يوجد لنا خيار آخر.