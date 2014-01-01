ابن سلمان اختتم زيارة «باردة» لفرنسا: خلاف حول إيران... وعقود مؤجّلة

جهينة نيوز:

اختتم ولي العهد السعودي، مساء أمس، زيارته لباريس بلقائه الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد التوقيع على عدد محدود من العقود، معظمها في صورة «رسائل نوايا». نتيجة متواضعة تشي باستمرار حالة الجفاء بين البلدين، في ظل مزاج عام رافض لسياسات «الأمير ذي الوجهين»، وداعٍ إلى الحذر منها

لم يخرج اليوم الثالث والأخير من زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لفرنسا عن دائرة المُتوقّع، سواء لناحية عدد الاتفاقات المبرمة بين الجانبين وحجمها، أو لناحية المواقف السياسية التي راوحت في إطار ما دأب الطرفان على ترداده خلال الآونة الأخيرة. حتى إلى ما قبل اللقاء الثاني الذي جمع ابن سلمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، في الإليزيه (بعد لقائهما الأول في متحف اللوفر)، ظلّت البرودة مسيطرة على فعاليات الزيارة التي «وُضعت تحت عنوان الزيارة الدبلوماسية والثقافية، وتضمنت القليل من الاقتصاد». انشغال الأمير الشاب بما سمّاه مصدر قريب من الحكومة السعودية «مفاوضات صعبة»، متركزة على الملف الإيراني على ما يبدو، أدى إلى «تغييرات كثيرة في جدول أعماله». لكن تلك المفاوضات لم تسفر على الأرجح عن إقناع الفرنسيين بوجهة نظر ابن سلمان، الذي لا يفتأ يكرّر رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق النووي.

هذا ما أوحت به تصريحات ماكرون في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع ابن سلمان مساء الثلاثاء، إذ أقرّ بوجود خلافات في وجهات النظر مع الرياض بشأن «الخطة المشتركة الشاملة»، لكنه أشار إلى «(أننا) نشترك مع السعودية في ضرورة التصدي لتوسع إيران في المنطقة»، مؤكداً «(أننا) لن نسمح بأي نشاط باليستي في اليمن يهدد أمن السعودية واستقرارها وسلامة شعبها». مواقف تتّسق مع المحددات التي تبني باريس على أساسها مشروعاً بديلاً من تمزيق الاتفاق النووي، قوامه فرض عقوبات على إيران في ما يتصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية. من جهته، خصّص ولي العهد السعودي الجزء الأكبر من كلمته لمهاجمة إيران، متهماً طهران بأنها «لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب، بل لنشر الأيديولوجيا»، متابعاً «(أننا) لا نريد تكرار اتفاق حدث عام 1938 وتسبب بحرب عالمية ثانية» في إشارة إلى وثيقة فيينا.

ودافع ابن سلمان عن عمليات «التحالف» الذي تقوده بلاده في اليمن، مدّعياً أن الأخير «يبذل قصارى جهده لتفادي سقوط خسائر بين المدنيين، لكن الأخطاء تحدث في الصراعات»، في حين أعلن ماكرون أنه اتفق مع ولي العهد السعودي على «تنظيم مؤتمر إنساني بشأن اليمن في باريس بحلول الصيف». إعلان يبدو واضحاً أنه يستهدف امتصاص النقمة المتزايدة على السعودية، ومن ورائها الدول الغربية التي تواصل تزويدها بالسلاح، بفعل الجرائم المتواصلة في اليمن. وهذا ما كان قد سبق إليه أيضاً المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بنجامان غريفو، عندما دافع، أمس، عن الصفقات التسليحية للرياض بقوله إنها تصبّ في «مصلحة الصناعة الفرنسية»، واصفاً السعودية بأنها «شريك تجاري مهم لفرنسا». إلا أن غريفو أكد في المقابل أن «لا شيء يمنعنا لدى استقبالنا شخصيات أجنبية بارزة من إجراء محادثات معها تتناول مواضيع مختلفة، سواء حول حقوق الإنسان أو غيرها».

المصدر الأخبار اللبنانية