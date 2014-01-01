جرحى بهجوم إرهابي قرب محكمة غربي العراق

جهينة نيوز

أفاد مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، بإصابة عدد من المواطنين، إثر اعتداء إرهابي، قرب محكمة في مركز محافظة الأنبار، غربي العراق.

وأوضح المركز في بيان نقلته "سبوتنيك"، ظهر اليوم، أن اعتداء إرهابي بواسطة عبوة لاصقة كانت موضوعة أسفل عجلة مركونة مقابل محكمة الرمادي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين كم

وشهدت مناطق العراق في الآونة الأخيرة تحسنا أمنيا ملموسا لا سيما بعد أن تمكنت القوات الأمنية المشتركة من تحرير الأراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش" بعد سيطرته في منتصف العام 2014 على مناطق واسعة من شمالي وغربي البلاد.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد في 9 ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، تحرير آخر بقعة كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، في جزيرة الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة البلاد"، وصولا إلى الحدود السورية.