بالصور ..موقع استشهاد المستشارين الايرانيين في مطار «تيفور» العسكري بريف حمص

جهينة نيوز:

أعلنت طهران عن استشهاد سبعة من مستشاريها في الغارة الصهيونية على مطار التيفور العسكري بمحافظة حمص حيث اطلقت ثمانية صواريخ من فوق الاراضي اللبنانية باتجاه المطار تصدت منظومة الدفاعات الجوية لخمسة منها واسقطتها.

يشار الى ان مطار التيفور هو احد اهم القواعد العسكرية السورية ويقع في محافظة حمص على بعد 50 كيلومترا من مدينة تدمر . ويعد المطار من اهم القواعد السورية التي تقوم بعملية الاسناد والدعم والتسليح للقوات السورية وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريفي حماة وحلب .

و ذكرت قناة العالم أن جثامين الشهداء الايرانيين السبعة وصلت امس الى العاصمة طهران تمهيدا لتشييعها ومواراتها الثرى .

والشهداء السبعة هم :

الشهید اکبر زوار جنتي من مدينة تبریز

الشهید مهدي لطفي نیاسر من مدينة قم

الشهید سید عمار موسوي من مدينة اهواز

الشهید مرتضی بصیري بور من مدينة بیرجند

الشهید مهدي دهقان من مدينة کاشان

الشهید حامد رضایي من مدينة طهران