أستراليا تدعم العدوان الأمريكي المحتمل على سوريا!

جهينة نيوز

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن "بلادها ستدعم الضربة الأمريكية على سوريا" على خلفية استخدام الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية.

ونقلت صحيفة "Australian" عن بيشوب، اليوم الأربعاء قولها: "لن أعلق على العمليات العسكرية الأمريكية. ولكن اذا قامت الولايات المتحدة حقا بضربة على سوريا ردا على الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فستدعم استراليا كل العمليات المستهدفة سوريا بشكل متزن ومناسب".

كما دعت بيشوب روسيا الى "عدم عرقلة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا". واضافت: "اذا كانت روسيا والمشاركون الآخرون، بمن فيهم الحكومة السورية يعتقدون أنهم ليسوا متورطين في هذا الهجوم، فلا يوجد هناك أي سبب لخوفهم من التحقيق المستقل الذي تدعو اليه الولايات المتحدة".

وكانت الدول الغربية اتهمت دمشق باستخدام الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. من جهتها نفت موسكو هذه المعلومات وقالت الخارجية الروسية ان الانباء المزيفة حول استخدام المواد السامة من قبل القوات السورية تهدف للدفاع عن الارهابيين وتبرير الضربات العسكرية المحتملة من الخارج.