مجلس الدوما: أهداف الغرب بعيدة عن مكافحة الارهاب

جهينة نيوز:

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسى ليونيد سلوتسكي ان نتائج التصويت في مجلس الامن الدولي حول مشروع القرار الروسي بخصوص سورية تظهر مرة أخرى أن الغرب بقيادة الولايات المتحدة لا يتخلى عن محاولاته لتنفيذ السيناريو الليبي والعراقي في سورية.

واشار سلوتسكي في تصريحات للصحفيين اليوم الى ان نتيجة التصويت في مجلس الامن الدولي حول القرارات الخاصة بالية التحقيق باستخدام الاسلحة الكيميائية المزعوم فى سورية تظهر أن أهداف الغرب بعيدة عن مكافحة الارهاب الدولي وان الشىء الرئيسي الذي يهتمون به هو اسقاط الحكومة السورية بأي ثمن من خلال الاكاذيب والاستفزازات والتزوير الصريح.

وعطلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و4 دول أخرى الليلة الماضية مشروع قرار روسي في مجلس الامن يقضي بفتح تحقيق جديد حول مزاعم استخدام السلاح الكيميائي في سورية.