الذهب يسجل ذروته في أسبوع بفعل انخفاض الدولار

جهينة نيوز

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الأربعاء مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في أسبوعين بينما أججت عوامل جيوسياسية الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1344.16 دولار للأوقية (الأونصة) مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، وفي وقت سابق سجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أسبوع عند 1345.35 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1348 دولارا للأوقية.

وقال يويتشي إيكميزو مدير فرع طوكيو لبنك سي.آي.بي.سي ستاندرد ”أشياء كثيرة تحدث في نفس الوقت - الحرب التجارية (الأمريكية الصينية)، هجوم أمريكي محتمل على سوريا قد يتطور إلى مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا، ولذلك أثر قوي جدا على أسواق الذهب.“

وصعدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 16.60 دولار للأوقية في المعاملات الفورية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة مسجلا 930.15 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 949.50 دولار.

رويترز