تخصيص 614 مسكناً بمشروع إسكان الشباب بدمشق وريفها والادخار السكني بحمص

جهينة نيوز

كشفت المؤسسة العامة للاسكان عن انتهاء تخصيص /614 / مسكناً على مشروع إسكان الشباب بمحافظة دمشق وريفها والمدخرين بمشروع الادخار السكني بمحافظة حمص

حيث شمل التخصيص بمحافظة دمشق وريفها بمشروع السكن الشبابي منطقة توسع ضاحية قدسيا /600/ مسكن من الفئة / أ / للمكتتبين على مشروع اسكان الشباب بموجب القرار الوزاري رقم 1343 لعام 2002 للمرحلة الثالثة 10 سنوات.‏

أما فيما يتعلق بمشروع الادخار السكني بحمص منطقة غرب دمشق تم تخصيص 14 مسكناً للمكتتبين على المشروع في منطقتي الوعر وتلكلخ بموجب القرار الوزاري رقم 2577 لعام 2008، وذلك وفق الجداول المتضمنة أسماء المكتتبين والمدخرين المخصصين وأرقام المساكن المخصصة لهم والمنشورة في المؤسسة والمصرف العقاري، حيث يحق لأصحاب العلاقة المشمولين بهذا الاعلان الاعتراض على التخصص لدى مقري فرعي المؤسسة بالديماس والمنطقة الوسطى بحمص خلال فترة 15 يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان .‏

جريدة الثورة