ارتفاع مؤشر سوق دمشق 28 نقطة وتداولات البورصة تنخفض

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية حيث أغلقت جلسة تداول يوم أمس على حجم تداول قدره 32 ألف سهم موزعة على 55 صفقة بقيمة تداولات بلغت 28 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 28 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6041 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.47%.‏

وكان لسهم بنك سورية الدولي الإسلامي المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 14 ألف سهم بقيمة تداول 18 مليون ليرة من خلال 18 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1246 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.16%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 13 ألف سهم بقيمة تداول 6 ملايين ليرة من خلال 15 صفقة ليغلق سهمه على سعر 459 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 2.29%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول ألفي سهم بقيمة تداول مليون ليرة من خلال 9 صفقات ليغلق سهمه على سعر 676 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.8%.‏

وتم تعديل السعر المرجعي لسهم الاتحاد التعاوني للتأمين، من 219 إلى 229 وذلك بنتيجة استيفاء شروط الفقرة أ من المادة 35.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، السورية الدولية للتأمين - أروب، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك الأردن - سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك سورية والخليج، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏

جريدة الثورة